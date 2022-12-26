تطور جديد شأن انضمام كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبا من الانضمام لنادي النصر السعودي، وفق ما كشفت شبكة “cbssports” الرياضية.

وبحسب الشبكة فإن نادي النصر قرر إجراء فحص طبي لكريستيانو رونالدو أثناء سعيه لاستكمال التوقيع مع الهداف التاريخي لريال مدريد.

وأضافت أن النصر هو الأوفر حظا للحصول على توقيع رونالدو منذ أن فسخ اللاعب عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز وكيل رونالدو فشل في العثور على المزيد من الأندية في أوروبا للاعب البالغ من العمر 37 عاما.

وأكدت “cbssports” أن هناك تفاؤلا كبيرا في النصر بشأن ضم رونالدو لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وبسبب هذه الثقة حجز النصر أماكن إقامة لرونالدو ومستشاريه، ويأمل العالمي في إتمام الصفقة في الوقت المناسب لفتح نافذة الانتقالات في يناير.

وأوضحت أن الشروط العامة لعقد رونالدو مع النصر قد تم الاتفاق عليها بالفعل والأمر متروك له فيما إذا كان يرغب في إنهاء الإجراءات الشكلية للانتقال.

وذكرت أن رونالدو سيحصل على راتب يزيد عن مليون دولار في الأسبوع الواحد، كما يمكن لرونالدو أن يكسب الكثير من خلال صفقات حقوق الصور في السعودية.

وقالت إنه إذا تمت الصفقة فمن المتوقع أن يُمنح رونالدو دورا في عرض السعودية المحتمل لاستضافة كأس العالم 2030.