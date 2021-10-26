الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تطور جديد في قضية وفاة مارادونا

26 - أكتوبر - 2021
الراحل دييغو مارادونا

دييغو مارادونا

A A A
طباعة المقال

يعتقد ماتياس مورلا، محامي الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، أن سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب المحتمل لوفاة الأسطورة، معتبرا قرار أسرته بمعالجته خارج المستشفى أمرا جنونيا.

وقال مورلا خلال امتثاله أمس الاثنين، أمام القضاء الأرجنتيني بمحكمة في العاصمة بوينس آيرس للإدلاء بشهادته في قضية وفاة مارادونا، إن صوت الأخير كان “غريبا كإنسان آلي، مرتفع جدا ومتقطع”، مضيفا: “ثم أدركت أن ذاك الصوت كان بسبب كمية الماء في جسده”.

وتابع: “لم يكن لدى مارادونا أي سبب للعودة إلى المنزل عندما قال الأطباء إنه يجب أن يبقى في العيادة (لإكمال علاجه)”.

وتعد هذه بداية مرحلة جديدة من الإدلاء بالشهادات التي استهلتها النيابة العامة في بوينس آيرس، حيث من المنتظر أن يحضر سكرتير مارادونا السابق، كريستيان بومارغو، للإدلاء هو الآخر بشهادته الأربعاء المقبل، إلى جانب ابن شقيق النجم الأرجنتيني الراحل، جوناتان إسبوسيتو، اللذين كانا يقيمان في منزل مارادونا عند وفاته في 25 نوفمبر 2020.

واستدعى المدعي العام كذلك كاتبة العدل ساندرا فيرونيكا والمحاسبة السابقة لمارادونا، أندريا تريماريتشي، للإدلاء بشهادتهما.

ويحقق القضاء الأرجنتيني مع 7 أشخاص في قضية وفاة مارادونا، وذلك للكشف عما إذا كانوا قد وفروا الرعاية اللازمة للاعب للإبقاء على حياته، وتتراوح مدة عقوبة السجن في مثل هذه القضايا من 8 إلى 25 سنة.

هؤلاء السبعة هم جراح الأعصاب ليوبولدو لوكى، والطبيبة النفسية أجوستينا كاساتشوف، والطبيب النفسي كارلوس دياز، وطبيبة تنسيق الرعاية المنزلية نانسي فورليني، ومنسق الممرضين ماريانو بيروني، والممرضان ريكاردو عمر ألميرون، وداهيانا مدريد.

وأدلوا جميعهم بشهاداتهم أمام القضاء الأرجنتيني، الذي يواصل عملية الاستماع إلى شهادات الجميع في القضية منذ شهور.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

لاعبو نادي نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست ينتزع فوزاً ثميناً من وست هام في الدوري الإنجليزي
لاعبو مانشستر سيتي
لاعبو مانشستر سيتي يختارون قائدهم الثاني
علم مانشستر يونايتد
كيف عاقب "تين هاج" لاعبي مانشستر يونايتد؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!