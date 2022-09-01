تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي

أحال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الإخبار المتعلّق بحادث السير الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي في محلة المصنع الحدودية، والذي كان قد تقدم به المحامي أشرف الموسوي بصفته الشخصية، وذلك على خلفية التقرير الإخباري الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية، والذي تحدث عن هدر كبير للمال العام في تنفيذ هذا المشروع، على أن يستدعي القاضي إبراهيم مَن يراه مناسباً من الأسماء الواردة في الإخبار للإستماع الى إفاداتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب وتحديد المسؤوليات وفق المعطيات الواردة في الإخبار.

وكان ألقى حادث السير المروّع الذي راح ضحيته الفنان اللبناني جورج الراسي، الضوء على الإهمال الحاصل في الطرقات اللبنانية، خصوصاً بعد تحميل شقيقة الفنان نادين الراسي المسؤولية فيما حصل، على وزارة الأشغال ومتعهد الطريق، نظراً للخطأ التصميمي القاتل الذي تعاني منه الطريق الدولية