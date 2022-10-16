الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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تطوّر جديد في قضية الطعن على انتقال ميسي إلى سان جيرمان

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
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حدّدت محكمة الاتحاد الأوروبي جلسة استماع في قضية الطعن على انتقال الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021.

وكان عدد من أنصار برشلونة تقدموا بدعوى ضد الصفقة، بحجة أن سان جيرمان، لم يلتزم بقانون اللعب المالي النظيف.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن محكمة الاتحاد الأوروبي قبلت الدعوة، وأُسندت القضية لقاضي التحقيق مارك جايجر، الرئيس السابق للمحكمة والذي يعمل في لوكسمبورغ منذ 10 سنوات .

ومن المتوقّع أن تُعقد جلسة الاستماع في القضية يوم الثلاثاء في القاعة الكبيرة للمحكمة الأوروبية، وهي لفتة يراها المحامي المسؤول عن القضية انتصاراً.

يُذكر أن عقد ميسي مع سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير بأن البرغوث قد يعود إلى برشلونة في الموسم المقبل.

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