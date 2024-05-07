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طوقوا منزله في تورنتو بعد إطلاق نار بالقرب منه.. ماذا حصل مع مغني الراب دريك؟

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2024 7:23 مساءً
مغني الراب دريك

مغني الراب دريك

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طوّقت الشرطة الكندية منزل مغني الراب دريك في تورنتو، اليوم الثلاثاء، بعد أن أُبلغت بإطلاق نار قبل الفجر بالقرب من المنزل، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة: “إن تقارير أشارت إلى أن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة بعد إطلاق النار الذي وقع الساعة 02,09 صباحا (06,09 بتوقيت غرينيتش)”.

ويُعتقد أن مشتبهاً به فرّ من مكان الحادث بسيارة، فيما لم تُقدّم أي أوصاف له.

وذكرت قناة “سي بي سي” المحلية أن منزل المغني الكندي كان تحت مراقبة الشرطة بعد الحادث.

وكان دريك البالغ 37 عاماً والمعروف بأغان ناجحة مثل “غادز بلان” (“God’s Plan”) و”هوتلاين بلينغ” (“Hotline Bling”)، مغني الراب الأكثر ربحاً في العالم العام الماضي.

    المصدر :
  • النهار
  • فرانس برس AFP

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