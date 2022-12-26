الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
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تعادل مثير.. كين يقود انتفاضة توتنهام أمام برنتفورد

منذ 7 دقائق
هاري كين نجم توتنهام

هاري كين نجم توتنهام

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تخلص هاري كين من آثار خروج إنجلترا من دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم ليقود انتفاضة توتنهام في تعادل مثير 2-2 مع مضيفه برنتفورد مع عودة عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران اليوم الاثنين.

وضع هدف مبكر سجله فيتالي يانيلت وآخر أحرزه إيفان توني من مسافة قريبة في بداية الشوط الثاني برنتفورد في المقدمة 2-صفر بينما عانى توتنهام للتعامل مع مضيفه.

لكن فريق المدرب أنطونيو كونتي واصل هوايته بتقديم أفضل ما لديه عند التأخر في النتيجة وأثبت ذلك مرة أخرى اليوم.

وسجل كين، الذي أهدر ركلة جزاء قبل أسبوعين لتخسر إنجلترا في دور الثمانية أمام فرنسا في كأس العالم، هدفا برأسه في الدقيقة 65 ليمنح توتنهام قبلة الحياة.

وعادل بيير-إميل هويبرج، وهو واحد من خمسة لاعبين أساسيين في توتنهام شاركوا في كأس العالم، النتيجة وكاد كين أن يحسم الفوز بضربة رأس ارتطمت بالعارضة. ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 30 نقطة بينما يحتل برنتفورد المركز التاسع.

    المصدر :
  • رويترز

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