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تعاطف كبير مع كريستيانو رونالدو بعد وفاة ابنه

19 - أبريل - 2022
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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تعاطف كبير أظهره مجتمع كرة القدم، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد وفاة ابنه قبل ساعات.

وكان رونالدو قد أعلن وفاة أحد طفليه التوأم الذين كان منتظر ولادتهما خلال ساعات، وقال في بيان رسمي مشترك مع صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز (الإثنين): “ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد”.

وأضاف: “فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، ولدنا، أنت ملاكنا، سنحبك للأبد”.

وفور إعلان رونالدو نبأ وفاة طفله، عبّر مانشستر يونايتد عن دعمه للنجم البرتغالي، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ألمك هو ألمنا يا كريستيانو، نرسل الحب والقوة لك ولعائلتك في هذا الوقت”.

ونشر حساب مانشستر سيتي تغريدة قال فيها: “يتقدم الجميع في مانشستر سيتي بأحر التعازي لكم ولجورجينا”، فيما قال حساب الدوري الإنجليزي: “تعازي الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز لك ولعائلتك كريستيانو”.

فيما نشر ريال مدريد، نادي رونالدو السابق، بيانا رسميا قال فيه: “يأسف ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته بشدة لوفاة أحد الأطفال الذين انتظرهم كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريجيز، الريال يشارك العائلة آلامها ويريد أن يُظهر لهم كل الحب والمودة”.

كذلك نشر نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي بدأ كريستيانو مسيرته فيه، تغريدة قال فيها: “الكثير من القوة، عائلة سبورتنج معك”.

وكتب حساب ليفربول على “تويتر”: “كل منا هنا في نادي ليفربول نرسل أعمق تعازينا لك كريستيانو ولجورجينا والعائلة”.

وأظهر ديفيد دي خيا وماركوس راشفورد، ثنائي مانشستر يونايتد، تغريدات داعمة لزميلهما في محنته.

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