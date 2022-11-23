تعاقد مانشستر سيتي وغوارديولا حتى صيف 2025

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، تجديد تعاقده مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا حتى صيف 2025.

وقال رئيس النادي خلدون المبارك في تصريحات للموقع الرسمي: “يسعدني أن رحلة بيب مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ستستمر، لقد ساهم بالفعل كثيرا في نجاح هذه المنظمة ومن المثير التفكير فيما يمكن أن يكون ممكنا في ضوء الطاقة والجوع والطموح الذي لا يزال يتمتع به بوضوح”.

وأضاف “تحت قيادته حقق فريقنا الكثير، بينما كان يلعب باستمرار ويتطور، أسلوب كرة القدم في مانشستر سيتي يحظى بإعجاب العالم، مثل كل مشجع لسيتي، أتطلع إلى ما ينتظرنا “.

من جانبه، قال غوارديولا (51 عاما) في تصريحات للموقع الرسمي: “أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي”.

وأضاف: “لا أستطيع أن أقول شكرا بشكل كاف للجميع في النادي لثقتهم بي، لدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن”.

وتابع: “أعلم أن الفصل التالي مع هذا النادي سيكون رائعا، لقد حدث ذلك على مدى السنوات العشر الماضية وسيحدث في السنوات العشر القادمة لأن هذا النادي مستقر للغاية”.

وأوضح: “منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص لوجودي هنا، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل، لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الفوز بالبطولات”.

يتواجد غوارديولا مع مانشستر سيتي منذ صيف 2016، كما وأشرف المدرب الإسباني على تدريب مانشستر سيتي في 374 مباراة.

حقق خلالها 276 انتصارا و43 تعادلا، وتلقى 55 هزيمة، وسجل مانشستر سيتي تحت قيادة غوارديولا 944 هدفا واستقبل 326.

حقق لقب الدوري 4 مرات مع مانشستر سيتي ومثلها لكأس الرابطة بجانب لقبين للدرع الخيرية ولقب واحد لكأس الاتحاد الإنجليزي.