تعرفوا إلى ” آشلي” ابنة جو بايدن … هل ستلعب دور إيفانكا؟

أعلنت القنوات الأميركية المحلية امس السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية بعد منافسة شرشة لم تنتهي فصولها بعد مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومنذ أعلان الفوز تأخذ عائلة بايدن التي ستسكن في البيت الأبيض حيزا من اهتمام الناس.

وتداول مواطنون أمريكيون، منذ الأمس، صور ابنة جو بايدن، بعد ارتفاع المؤشرات التي تؤكد بأنه الرئيس الأمريكي الجديد.

ونشر الكثير من المواطنين على “تويتر” صور أشلي بايدن، والتي أكدت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

وتتخذ أشلي نهجا معاكسا لنهج، إيفانكا ترامب، حيث تبتعد عن الأضواء، ولا توثق لحظات حياتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

Just me hanging out with Ashley Biden and the @MontcopaDems celebrating the #womenleaders in Montgomery County, PA! Honored to be a part of it! #VOTE pic.twitter.com/1XQITffkQJ

وبالرغم من ذلك، شارك الكثيرون صورا لأشلي بجانب أبيها، معربين عن إعجابهم بجمالها وبساطتها ومساندتها له في الانتخابات.

Congratulations to President-elect @JoeBiden 🇺🇸 Pictured here in 2017 at an event for Ashley Biden. pic.twitter.com/zbzXTb5sIo

وبحسب ” msn”، لا يبدو أن أشلي بايدن تسعى للحصول على دور داخل إدارة والدها، والتي ستستر لأربع سنوات قادمة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن موقع “expressinformer” الأمريكي، لديه رأي آخر، قد اعتبر أن أشلي “ستزيح” إفانكا ترامب وزوجها، اللذان حصلا على الأضواء في السنوات الأربع الماضية، بعملهم في البيت الأبيض، لتأخذ مكانهم مع زوجها جراح التجميل الدكتور هوارد كيرين (53 عامًا).

Every legally cast vote should be counted. Every illegally cast vote should not. This should not be controversial.

This is not a partisan statement — free and fair elections are the foundation of our democracy. 🇺🇸

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 6, 2020