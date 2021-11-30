تعرفوا إلى خطيب ليندسي لوهان العربي بدر الشماس

أصبح رجل الأعمال بدر الشماس محط أنظار وسائل الإعلام العربية والعالمية، وذلك بعد إعلان المغنية والممثلة الأمريكية ليندسي لوهان خبر خطوبتها منه.

ونشرت ليندسي عبر حسابها في ”إنستغرام“ خبر الخطوبة، بصورة تجمعها ببدر، وقد أبرزت خاتم ”الخطبة“ في يدها اليمنى، وقد اكتفت بتعليق ”حبي، حياتي، عائلتي، ومستقبلي“.

ومنذ انتشار أنباء العلاقة العاطفية بين ”لوهان“ و“الشماس“ قبل نحو عامين، ظلت المعلومات الشخصية عن بدر الشماس شحيحة، خاصة وأنه لا يبرز حياته الخاصة كثيرا إلى العلن.

ويبدو أن الاثنين تعرفا على بعضهما في دبي حيث انتقلت لوهان للعيش منذ سنوات.

تداولت حسابات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن أصل رجل الأعمال بدر الشماس عن كونه إماراتي الجنسية، في حين كشف مصدر لـ“إي تي“ بالعربي أن بدر الشماس من أب كويتي وأم لبنانية.

وأكد المصدر أن بدر الشماس وليندسي لوهان زارا بيروت في وقت سابق من هذا العام، حيث حضرا حفل زفاف لأصدقاء لهما.

ويشغل رجل الأعمال بدر الشماس، منذ أغسطس/ آب من عام 2018، منصب مساعد لنائب الرئيس في مؤسسة ”كريدي سويس“ (وهي شركة دولية لإدارة الثروات) في دبي، وفق معلومات متداولة.

وكان الشماس يعمل كمحلل مالي في العاصمة البحرينية، المنامة، حيث انتقل بعدها بستة أشهر إلى فرع الشركة ذاتها في الكويت كشريك وذلك في عام 2013 وظل في منصبه حتى عام 2017، لينتقل لاحقا إلى دبي كمساعد في شركة ”بي أن بي“ لإدارة الثروات قبل انتقاله إلى ”كريدي سويس“.

درس بدر الشماس الهندسة الميكانيكية، وحصل لاحقا على درجة البكالوريوس في العلوم المالية في عام 2012 من كلية ”جون إتش سايكس“ للأعمال في جامعة ”تامبا“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يملك خطيب الممثلة العالمية ليندسي لوهان أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشتهر لوهان، البالغة من العمر 35 عاما، بأدائها المتألق في عمل ”The Parent Trap“، الذي لعبت فيه دور توأمين متطابقين، والكوميدي في ”Mean Girls“.

واستقرت لوهان في دبي على مدار السنوات الماضية.

وسبق أن أثارت النجمة العالمية جدلا واسعا بعد تلميحات سابقة لها عن رغبتها دخول الإسلام.

كما ظهرت في إحدى المرات وهي تمسك القرآن الكريم بيدها وترتدي الحجاب، لتعلق بالقول إن ”أصدقاء لها من السعودية أهدوها هذه النسخة من القرآن“، مضيفة أنها ”كانت تتعلم منه، وتعرفت على معنى جديد للحياة“، وفق تعبيرها.