السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
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تعرفوا على أغلى بطاطا مقلية في العالم

منذ 8 دقائق
البطاطا

البطاطا

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دخل مطعم في نيويورك موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعدما قدم طبق بطاطس مقلية “فرينش فرايز” بقيمة 200 دولار أميركي.

ومنحت الموسوعة Serendipity3 على الجانب الشرقي العلوي في مانهاتن، لقب المطعم الذي يقدم أغلى بطاطس مقلية في العالم يحمل اسم Creme de la Creme Pommes Frites.

وسيدرج المطعم طبق البطاطس في قائمة الطعام الخاصة به يوم 13 يوليو القادم، حسبما ذكرت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

ويتكون الطبق من بطاطس تشيبربيك وخل طبيعي والقليل من الزبدة وزيت الكمأة وغبار الذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراط، وغيرها من الإضافات الطبيعية باهظة الثمن.

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