تعرفوا على الأبراج الأكثر رومانسية وحب

يعيش البعض مرحلة الحب والمشاعر ةتعتبر أساسية في حياة الفرد، اذ تعتبر العلاقة مع الشريك الجيد تزيد من التمتع بالحياة.

وبينما يحتل الحب والمشاعر الرومانسية المرتبة الأولى بالنسبة للبعض، يأتي هذا بالنسبة لآخرين في نهاية قائمة أولولياتهم، فهناك شخصيات عملية وتفضل حسابات العقل أكثر، ووفقًا لخبير علم الأرقام والأبراج رئيف رأفت، فإن البرج الفلكي لكل شخص له تأثير في درجة تقديره للحب والرومانسية، وقدم لـ”اليوم السابع” أبرز الأبراج التي تهتم بالحب والرومانسية:

برج السرطان

برج السرطان من أكثر الأبراج التي تتمتع بالحب والرومانسية فهم من أكثر الشخصيات التي تمتلك قدر كبير من الذكاء العاطفي والرومانسية ويميلوا دائمًا للدخول في علاقات عاطفية فمواليد برج السرطان من الشخصيات التي لا تستطيع العيش بدون حب.

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج الرومانسية ولكنهم مع ذلك من أكثر الأبراج خجلا في التعبير عن الحب فمن الممكن أن يكونوا عاشقين ولكن يجدوا صعوبة في التعبير عن حبهم تجاه شريك حياتهم وقول ما بداخلهم.

برج الأسد

برج الأسد يتصف بالقوة وأحيانًا الغرور ولكن مولود الأسد شخص رومانسي وحنون وطيب القلب يمتلك قدرة كبيرة على احتواء الأخرين وتقديم المساعدة قادر على البوح لشريك حياته بما يشعر فهو شخص تلقائي.

برج الحوت

برج الحوت ملك الحب والإحساس يمتلك مشاعر قوية وطاقة حب وكرم تجاه الأخرين قادر على تقديم الدعم لشريك حياته فهو شخص رومانسي يميل إلى الحب والفرفشة بالرغم من أن مولود الحوت في أوقات كثيرة يشعر بالملل والكسل من العلاقات غير الهادفة ومن الممكن أن ينسحب ولكنه شخص رومانسي.

برج الحمل

برج الحمل من أكثر الأبراج التي تؤمن بالحب فهم شخصيات رومانسية عاشقة للمغامرة لا يستسلموا للبعد ولكن مواليد لحمل دائمًا قادرين على إعطاء الفرص لشريك حياتهم.