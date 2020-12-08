تعرف على أقوى 10 نساء بالعالم في 2020

أصبحت المرأة تلعب دوراً مهماً في العالم في معظم التخصصات وباتت منافسا قويا للرجل في مختلف المناصب .

هناك نساء لهن نفوذ كبير، استطعن كسر هيمنة الرجل في العديد من المناصب المهمة، وأصبح لهن بصمة على مستوى العالم، ليصبحن على قائمة هذا مجلة فوربس لأقوى 100 امرأة حول العالم.

أنغيلا ميركل، المستشارة الألمانية، لا تزال تتصدر قائمة فوربس، التي تضم سياسيات واقتصاديات وبرلمانيات ورياديات، برزت أسمائهن، خلال العام 2020.

القيادات النسائية الجديدة، تضم في هذا العام أيضا، نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة، كامالا هاريس، والتي تعتبر أيضا من أبرز النساء المنتخبات اللاتي لهن دورا هاما في السياسة العالمية ضمن قائمة تتعلق بالمؤثرين في ثلث الناتج الإجمالي العالمي.

وتشير فوربس، إلى أن هؤلاء النساء سيكون لهن دور قوي وحاسم في “تحديد الشكل الذي سيبدو عليه العالم ما بعد الوباء”، والذي يحتاج أيضا إلى عدالة أكبر في منح الفرص للنساء، وجسر الفجوة ما بين الجنسين.

وفيما يلي قائمة أقوى 10 نساء حول العالم

أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية، والتي كانت تحلم أن تكون معلمة، ولكنها وصلت إلى أهم منصب سياسي في ألمانيا منذ 2005.

كريستين لاغارد

رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019، وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي خلال 2011 وحتى 2019.

كامالا هاريس

سياسية أميركية، فازت بمنصب نائب الرئيس الأميركي المنتخب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت عضوة في مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا منذ 2017.

أورسولا فون دير لاين

رئيسة المفوضية الأوروبية، ويصفها البعض بالسيدة الأقوى في أوروبا، وكانت تشغل منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا خلال الفترة 2013 إلى 2019.

ميلندا غيتس

رائدة أعمال ومديرة سابقة في شركة مايكروسوفت.

مارا بارا

الأميركية، مارا بارا، المدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز، وهي أول امرأة تقود واحدة من أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في أميركا.

نانسي بيلوسي

هي الرئيسة الـ 52 لمجلس النواب الأميركي، برز اسمها خلال الفترة الماضية خلال إجراءات العزل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب في 2019.

آنا باتريسيا بوتين

الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندير المصرفية منذ 2014.

أبيغيل جونسون

رئيسة شركة فيديليتي للاستثمارات منذ 2014، والتي تسلمت دفتها من والدها في حينها، وتقدر ثروتها بـ 15 مليار دولار.

جيل كوزيارا بودرو

الرئيسة التنفيذية لواحدة من أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة منذ 2017، وهي أنثم، وكانت قبل ذلك مديرة تنفيذية في واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي في أميركا.