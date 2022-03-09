تعرف على المخلوق الذي تم تسميته على اسم جو بايدن

اشتهر بكونه الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة، ولكنّ جو بايدن قد حصل مؤخراً على شرف جديد، وهو إقراض اسمه إلى نوع جديد من المخلوقات المنقرضة التي تشبه الحبار مصاص الدماء، وفي مقالة نشرتها “دايلي ميل” وقامت بترجمتها “صوت بيروت انترناشونال” انه قام باحثون من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بتسمية المخلوق المكون من 10 أيادي، والذي عاش قبل 328 مليون سنة، ويدعى سيليبسيموبودي بيديني، حيث قرر الفريق تسمية المخلوق الجديد على اسم الرئيس بايدن كونه تم قبول نشره بعد فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً العام الماضي.

قال كريستوفر والن، المؤلف الرئيسي للدراسة: “لقد شجعتني الخطط التي طرحها الرئيس بايدن لمواجهة تغير المناخ البشري المنشأ، وقوله بأنّ السياسيين يجب أن يستمعوا إلى العلماء”.

تم اكتشاف البقايا المتحجرة للحيوان في مونتانا عام 1988، ولكن تم تحديده على أنه نوع جديد من مصاصي الدماء حديثاً، كان يُعتقد سابقاً أنّ هذه المجموعة من رأسيات الأرجل الرخوة لديها ثمانية أذرع، لكن الأنواع الجديدة لديها بالفعل 10، وقال الدكتور والين: “هذا هوأول نوع فامبيروبود والوحيد المعروف بامتلاكه 10 زوائد وظيفية.”

خلال تحليلهم الجديد للحفرية، وجد الباحثون أنّ هذه الأنواع لديها 10 أذرع، ويعود تاريخها إلى 328 مليون سنة، أي 82 مليون سنة أقدم من أقدم سجل سابق،

وأوضح الدكتور والين: “إنّ عدد الأذرع هي واحدة من الخصائص المميزة التي تميز بين الحبار المسلح وخط الحبار (ديكابراشيا) من الأخطبوط المسلح وخط الحبار مصاص الدماء (فامبيروبودا) .

وتابع: “لقد فهمنا منذ فترة طويلة أنّ الأخطبوطات تحصل على عدد الأذرع الثمانية من خلال القضاء على خيطين من الحبار مصاص الدماء، وأنّ هذه الخيوط هي أذرع لا وظيفية، ومع ذلك، فإنّ جميع مصاصات الأرجل الأحفورية التي تم الإبلاغ عنها سابقاً والتي تحافظ على الزوائد، لها 8 أذرع فقط، لذلك يمكن القول أنّ هذه الحفرية هي أول تأكيد لفكرة أنّ جميع رأسيات الأرجل تمتلك عشرة أذرع.”

وتابع: “اكتشفنا أنّ اثنين من الأذرع كانت أطول من البقية، في حين كان الجسم على شكل طوربيد، مثل الكثير من الحبار اليوم.”

إنّ النصف الثاني من اسمها كان تكريماً للرئيس بايدن ، والنصف الأول-سيليبسيموبودي-مشتق من الكلمة اليونانية ‘سيليبسيموس’ ، ل ‘بريهنسيلي’ ، و ‘بودي’ ل ‘القدم.’

وقال المؤلف المشارك نيل لاندمان: “ربما يكون سيليبسيموبودي قد ملأ مكاناً أكثر تشابهاً مع الحبار الموجود، وهو حيوان مفترس مائي متوسط المستوى.”

وتابع: “من غير المستبعد أن تكون قد استخدمت أذرعها لإخراج الأمونويدات الصغيرة من قشرتها أو غامرت أكثر على الشاطئ لتفترس ذوات الأرجل أو ذوات الصدفتين أو غيرها من الحيوانات البحرية المقذوفة.”

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج على تحسين فهمنا لتطور رأسيات الأرجل، وخلص الدكتور والين إلى أنّ “سيليبسيموبودي بايدن” يتحدى الحجج السائدة لأصول مصاصي الدماء ويقدم نموذجاً جديداً لتطور رأسيات الأرجل ذات القشريات الداخلية.







