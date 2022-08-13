تعرف على قصة حب نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

بدأت قصة حب نيللي كريم بـ هشام عاشور، منذ أكثر من شهر ونصف بالصدفة في القاهرة ومن ثم تعرفا على بعضهما في الجونة، في جلسة صداقة عن طريق مديرة أعمالها وصديقتها إنجي المرة، وشقيقته وجلسا وقتها سويا معهم، وتعرفا بشكل أكبر، وقررا أن يقضيا وقت أطول في الساحل الشمالي بإجازتهما الصيفية، ليقعا الاثنين في حب بعضهما كما يقال “حب من أول نظرة”.

ظهر الإثنين سويا بعد ذلك في أكثر من مناسبة، حتى قرر الاثنين الزواج، وعلى الرغم من أنه كان سريعًا نظرًا للوقت القصير في تعارفهما، إلا أنهما متشجعين جدًا لهذه الخطوة، وكانا الاثنين حريصين على التكتم على إعلان الموضوع حتى يرتبا أوضاعهما، خاصةً أنه سافر إلى أوكرانيا لأن لديه تدريب بفريق الاسكواش، ومن المقرر أن يعود منه يوم 8 أغسطس المقبل، ونيللي تعمل حاليًا على الانتهاء من تصوير أحد مسلسلاتها الجديدة.

هشام عاشور، هو لاعب أسكواش، وشقيق بطل الأسكواش السابق رامي عاشور، اعتزل اللعب، وانتقل بعدها للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ أكاديمة اسكواش هناك، ,عاد إلى مصر خلال الفترة الماضية، ويحاول الدخول في عالم التمثيل، فشارك في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا في شهر رمضان الماضي، وأيضًا أسس مع أخيه رامي عاشور بطل العالم في الاسكواش عدة أكاديميات للاسكواش في مصر خلال فترة تواجده بها.