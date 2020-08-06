تعرف على موعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء

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في سابقة هي الأولى من نوعها ، تسعى شركة “فيرجين جالاكتيك” للسياحة الفضائية لغزو الفضاء وجعله وجهة سياحية جديدة لسكان الأرض .

توقعت شركة “فيرجين جالاكتيك” للسياحة الفضائية، تسيير أول رحلة سياحية إلى الفضاء في الربع الأول من 2021 على أن يكون في عدادها مؤسسها ريتشارد برانسون.

وأوضحت الشركة أنها تعتزم “الانتقال إلى المرحلة المقبلة من برنامج رحلاتها التجريبية في الخريف” مع رحلتين مأهولتين.

وأضافت الشركة، في بيان: “مع افتراض أن الرحلتين ستؤتيان النتائج المرجوة، تعتزم فيرجين جالاكتيك أن تسير رحلة السير ريتشارد برانسون في الربع الأول من 2021”.

وستشكل هذه الرحلة الأولى للشركة التي أفادت بأن 600 شخص اشتروا تذاكر لرحلاتهم إلى الفضاء في مقابل 250 ألف دولار، كذلك ستكون شرارة الانطلاق للرحلات التجارية إلى الفضاء.

ولم تحدد “فيرجين جالاكتيك” أي تاريخ حتى الساعة، غير أن مديريها أكدوا أخيرا أنها مسألة أشهر وليس سنوات.

وقد تأخر تطوير مركبة “فيرجين جالاكتيك” التي سميت “سبيس شيب تو”، خصوصا بفعل حادث سنة 2014 إثر خطأ بشري ارتكبه أحد سائقي المركبة ما أدى إلى تفككها خلال الرحلة.