تعرف عليها.. الأفلام المرشحة لجوائز “أسوأ” الأعمال السينمائية

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اختير فيلم “كاتس” وأربعة من نجومه يوم السبت ضمن ترشيحات جوائز “راتزي” السنوية لـ”أسوأ الأعمال السينمائية”.

وترشح كل من جيمس كوردن وجودي دنش وريبل ويلسون وفرانشيسكا هايوارد للجائزة عن أدائهم في الفلم الذي يظهرون من خلاله في هيئة قطط.

وقال القائمون على الجوائز عند إعلان الترشيحات إن دنش اختيرت لأن الشكل الذي ظهرت به في الفيلم يشبه الأسد الجبان في الفيلم الشهير “ذا ويزارد أوف أوز”.

وفي المجمل حصل فلم “كاتس” على ثمانية ترشيحات “راتزي” ليتساوى في ذلك مع فيلم “إيه ماديا فاميلي فيونيرال” وفلم “رامبو: لاست بلود” للنجم سيلفستر ستالون.

وتتنافس هذه الأفلام الثلاثة على جوائز أسوأ فلم مع “ذا فاناتيك” من فئة أفلام الإثارة وفلم “ذا هونتينغ أوف شارون تيت” من فئة أفلام الرعب.

وفلم “كاتس” مأخوذ عن مسرحية غنائية شهيرة تحمل الاسم ذاته، وتم طرحه في ديسمبر كانون الأول وقوبل بسخرية واسعة بين النقاد، وقد أخفق في شباك التذاكر ولم يحصد سوى 69.7 مليون دولار على مستوى العالم.

وحصل النجم جون ترافولتا على ترشيحين للراتزي هذا العام عن فلمي “ذا فاناتيك” و”تريدينغ بينت”، وترشحت الممثلة آن هاثاواي عن فلمي “ذي هاسل” و”سيرينيتي”. ومن بين المرشحين أيضا الممثل ماثيو ماكونهي.

وتأسست جوائز “راتزي” عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار، ويتم إعلان أسماء المرشحين للجوائز قبل يوم واحد من حفل توزيع الأوسكار.

ويجري اختيار المرشحين والحائزين على جوائز أسوأ أعمال من خلال تصويت إلكتروني يشارك فيه أعضاء “راتزي” البالغ عددهم نحو ألف عضو وهم من أكثر من 20 دولة يسجلون عضويتهم على الإنترنت ويدفعون رسوما 40 دولارا.

وترشح كل من جيمس كوردن وجودي دنش وريبل ويلسون وفرانشيسكا هايوارد للجائزة عن أدائهم في الفلم الذي يظهرون من خلاله في هيئة قطط.

وقال القائمون على الجوائز عند إعلان الترشيحات إن دنش اختيرت لأن الشكل الذي ظهرت به في الفيلم يشبه الأسد الجبان في الفيلم الشهير “ذا ويزارد أوف أوز”.

وفي المجمل حصل فلم “كاتس” على ثمانية ترشيحات “راتزي” ليتساوى في ذلك مع فيلم “إيه ماديا فاميلي فيونيرال” وفلم “رامبو: لاست بلود” للنجم سيلفستر ستالون.

وتتنافس هذه الأفلام الثلاثة على جوائز أسوأ فلم مع “ذا فاناتيك” من فئة أفلام الإثارة وفلم “ذا هونتينغ أوف شارون تيت” من فئة أفلام الرعب.

وفلم “كاتس” مأخوذ عن مسرحية غنائية شهيرة تحمل الاسم ذاته، وتم طرحه في ديسمبر كانون الأول وقوبل بسخرية واسعة بين النقاد، وقد أخفق في شباك التذاكر ولم يحصد سوى 69.7 مليون دولار على مستوى العالم.

وحصل النجم جون ترافولتا على ترشيحين للراتزي هذا العام عن فلمي “ذا فاناتيك” و”تريدينغ بينت”، وترشحت الممثلة آن هاثاواي عن فلمي “ذي هاسل” و”سيرينيتي”. ومن بين المرشحين أيضا الممثل ماثيو ماكونهي.

وتأسست جوائز “راتزي” عام 1980 لتكون الوجه الآخر المعاكس لجوائز الأوسكار، ويتم إعلان أسماء المرشحين للجوائز قبل يوم واحد من حفل توزيع الأوسكار.

ويجري اختيار المرشحين والحائزين على جوائز أسوأ أعمال من خلال تصويت إلكتروني يشارك فيه أعضاء “راتزي” البالغ عددهم نحو ألف عضو وهم من أكثر من 20 دولة يسجلون عضويتهم على الإنترنت ويدفعون رسوما 40 دولارا.