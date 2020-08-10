تعيين أول امرأة سعودية بمنصب قيادي على مستوى المملكة

الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز يستقبل الدكتورة خلود محمد
الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز يستقبل الدكتورة خلود محمد

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في خطوة تدعم خطط الرياض لتمكين النساء وتعيينهن في المناصب القيادية ، عينت وزارة الداخلية السعودية الدكتورة خلود محمد الخميس في منصب قيادي في إمارة منطقة تبوك شمال الممكلة .

وتسلمت الخميس منصبها الجديد أمينا عاماً لمجلس المنطقة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل ذلك المنصب الذي كان حكراً على الرجال في السابق.

وقوبلت الخطوة باحتفاء واسع، حضر فيه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز، حيث استقبل المسؤولة الجديدة في مكتبه بالإمارة لتهنئتها على منصبها الجديد.

كما تلقت الخميس الكثير من التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى القرارات الحكومية التي تتضمن تعيين مزيد من السعوديات في مناصب قيادية بتأييد واسع من قبل سكان المملكة، ومن الجنسين.

وكتب المشرفون على حساب ”#نساء_للوطن“ المتخصص بدعم السعوديات: ”نحن#نساء_للوطن فخورين تم تعيين أول أمين عام مجلس منطقة بالمملكة سيدة د. خلود بنت محمد الخميس والتي صدر قرار تعيينها أمينًا عاما لمجلس المنطقة بتبوك هنيئاً لها ولنا وللوطن“.

وعينت السعودية في السنوات القليلة الماضية عدداً كبيراً من نسائها في مناصب حكومية، بما في ذلك مناصب دبلوماسية في الخارج، بالتزامن مع سن تشريعات جديدة وتعديل أخرى أتاحت لمواطناتها المشاركة في سوق العمل والحياة العامة من دون قيود.

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