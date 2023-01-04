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تعيين دي يونج مديرا فنيا للاتحاد الهولندي لكرة القدم

منذ 39 دقيقة
نايجل دي يونج

نايجل دي يونج

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم ، الأربعاء، تعيين اللاعب الدولي السابق نايجل دي يونج في منصب المدير الفني للاتحاد المحلي.

وتتضمن الوظيفة الإشراف على المنتخبات الوطنية في البلاد وسيكون دي يونج مسؤولا أيضا عن تطوير وتنفيذ السياسة الفنية لكرة القدم في الأندية في جميع أنحاء البلاد.

وقال دي يونج في بيان اليوم الأربعاء “أريد أن أساعد في تحسن أفضل لكرة القدم الهولندية على مستوى الرجال والسيدات.

“هولندا تستهدف دوما أن تكون من فرق القمة على مستوى العالم. المواهب التي نمتلكها في الوقت الحالي وتاريخنا يبرران ذلك الهدف”.

وأضاف دي يونج “العمل عند القمة في كرة القدم يتطلب معرفة وخبرة محددة.

“خلال سنواتي كلاعب اكتسبت هذا في أندية مختلفة في هولندا وخارجها ويمكنني الآن الاستعانة بها”.

ولعب دي يونج (38 عاما) 81 مباراة على المستوى الدولي وارتدى قميص أياكس أمستردام وهامبورج ومانشستر سيتي وميلان ولوس أنجليس جالاكسي وغلطة سراي.

    المصدر :
  • رويترز

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