تغريدات غامضة وتحذيرية لسمية الخشاب.. والجمهور يعلق

تواصل الفنانة سمية الخشاب مشاركة جمهورها عبر حسابها الخاص في “تويتر” بتغريداتها والتي تتباين ما بين النصائح والتحذير والهجوم أحياناً.

وحيّرت سمية جمهورها بعد كتابتها تغريدتين غامضتين وجّهت من خلالهما رسالتين لأحد الأشخاص من دون أن تذكر مَن هو، حيث هاجمته فيهما، ما دفع جمهورها للتساؤل عن المقصود بهما.

وكتبت سمية في تغريدتها الأولى: “دمك يلطش والـjokes بتاعتك مش ظريفة وأنت مش كاريزما ولا أي حاجة بس هما لازقينلك عشان المصلحة”.

وقالت في تغريدتها الثانية: “اللبس الغالي والعربية الغالية عمرها ما دلت على مستوى الشخص، فيه ناس مليارديرات وبيبقوا شبه المتسولين”.

وكانت سمية الخشاب قد كشفت خلال تصريحات صحافية أنها بدأت تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان “أرواح خفية” الذي سيُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، كما أكدت قرب عودتها الى السينما من خلال بطولة فيلم بعنوان “التاروت”، وذلك بعد فترة من العزلة والحزن على وفاة والدتها منذ شهور.

وعن مسلسل “أرواح خفية” قالت: “المسلسل يعتمد بشكل كبير على التشويق والإثارة من خلال قصته المختلفة والجديدة، والعمل اجتماعى ويتضمن خطوطاً عدة من بينها الدراما الاجتماعية والرعب والتشويق”. وتابعت: “لا علاقة للمشاركة في “أرواح خفية” بالظهور في رمضان المقبل من عدمه، وخصوصاً أن المسلسل من عشر حلقات والتصوير سينتهى قريباً، وبالتالي لو كان هناك ورق جيد وعُرض عليَّ فسأقبل المشاركة به في رمضان المقبل، لأنه موسم مهم بكل تأكيد”.

وأعلنت سمية الخشاب أنها تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان “التاروت” ليكون عودة لها إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، مضيفةً: “ما زلنا في جلسات المناقشة والتحضير للتصوير، وهذا الفيلم قصته مثيرة وشيقة وتحمل الغموض والتشويق، وهو من إخراج إبرام نشأت”.