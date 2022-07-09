تغريدة لمحمد صلاح بمناسبة عيد الأضحى

هنأ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي “ليفربول” الإنجليزي لكرة القدم، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر محمد صلاح “تغريدة” عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، جاء فيها: “كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد”.

وفي وقت سابق، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تمديد عقد صلاح، ليستمر مع ليفربول حتى 30 حزيران 2025، فيما كشفت تقارير إنجليزية عن رفع راتبه الأسبوعي لنحو 400 ألف جنيه إسترليني.

وأعلن موقع “ترانسفير ماركت” عن تشكيلة أغلى 11 لاعبًا، عقب نهاية منافسات الدوريات الأوروبية، وبلغت القيمة المالية للتشكيلة كاملةً مليار يورو.

وحلّ صلاح في المركز الرابع متساويًا مع لاعب نادي مانشستر سيتي فيل فودين بقيمة 90 مليون يورو ( 94 مليون دولار).

وتتكون التشكيلة من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا بـ 60 مليون يورو (62 مليون دولار)، ظهير ليفربول ألكسندر أرنولد بـ 80 مليون يورو (حوالي 84 مليون دولار)، ظهير بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز بـ70 مليون يورو (73 مليون دولار)، مدافع مانشستر سيتي روبن دياز بـ 75 مليون يورو (حوالي 79 مليون دولار)، مدافع يوفنتوس دي ليخت بـ70 مليون يورو.