تغريم وريث "سامسونغ" لتناوله عقار كان سبب وفاة مايكل جاكسون

فرضت محكمة كورية جنوبية ، اليوم الثلاثاء، على وريث شركة “سامسونغ”، جاي لي، بتغريمه 60 ألف دولار، بسبب استخدامه غير القانوني لعقار تسبب في مقتل “ملك البوب” الأمريكي، مايكل جاكسون.

وتم فرض الغرامة على لي بسبب تناوله بشكل غير قانوني لعقار “البروبوفول”، وهو عقار مهدئ أنهى حياة جاكسون، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اعترف جاي لي بتعاطيه العقار، وبحسب وكالة “رويترز”، فقد حصل لي على الدواء 41 مرة في الفترة من 2015 إلى 2020.

لكن محامو جاي لي أكدوا أنه تناول المهدئ لأغراض طبية، بسبب معاناته وقتها من ضغوط نفسية، بعد دخول والده المستشفى، وخضوعه لمحاكمة شهدت إدانته بتهمة الرشوة.

وكان لي يرأس شركة “سامسونغ” منذ أن تم إدخال والده، لي كون هي، إلى المستشفى في عام 2014 بعد إصابته بنوبة قلبية.

