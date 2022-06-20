تغيير وحيد في تشكيل ريال مدريد بالموسم الجديد

استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه في الموسم المقبل.

ولم يبرم ريال مدريد سوى صفقتين جديدتين هذا الصيف، وهما أنطونيو روديجير في قلب الدفاع، وأوريلين تشواميني في خط الوسط.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تشكيل ريال مدريد لن يختلف كثيرا عما كان عليه في الموسم المنقضي، خاصة أن الإدارة لن تبرم أي تعاقدات أخرى بعد روديجير وتشواميني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن روديجير سيحجز مكانه في التشكيل الأساسي، في حين لن يشارك تشواميني أساسيا.

وسيحصل روديجر على مكان الفرنسي فيرلاند ميندي، على أن يشارك دافيد ألابا كظهير أيسر، بينما سيلعب روديجر في قلب الدفاع.

ووفقا للصحيفة، سيكون تشكيل الريال في الموسم المقبل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: دافيد ألابا – أنطونيو روديجير – إيدر ميليتاو – داني كارفاخال

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما