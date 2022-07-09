تفاصيل صفقة انتقال سترلينغ إلى تشيلسي

أكد الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو الشهير بسوق الانتقالات بأن صفقة انتقال الدولي الانجليزي رحيم ستيرلينغ من نادي مانشستر سيتي الى تشيلسي قد تمت بالفعل.

وقد أكد نفس المصدر بأن كل شيء قد حسم بين جميع الاطراف و قد تمت الصفقة بدون مشاكل مقابل 45 مليون يورو بالاضافة الى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

سيمتد عقد رحيم مع البلوز الى غاية 2027 بالاضافة الى موسم آخر اختياري.

صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية كشفت في تقرير لها عن توصل ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي لاتفاق حول التعاقد مع سترلينغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قيمة انتقال سترلينغ إلى تشيلسي

وأوضحت الصحيفة أن سترلينغ سينتقل إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة لن تحتوي على أي إضافات، حيث سينتقل اللاعب الإنجليزي مقابل المبلغ المُحدد فقط.

ماذا قدم سترلينغ مع مانشستر سيتي؟

تشيلسي سيكون الفريق الثالث الذي يلعب له سترلينج في الدوري الإنجليزي، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي في 2015 قادما من ليفربول.

وخلال 7 سنوات، شارك سترلينج مع مانشستر سيتي في 339 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 131 هدفا، وقاده للفوز بالدوري الإنجليزي 4 مرات

الصحيفة أكدت أن إتمام الاتفاق جاء بعد موافقة اللاعب، وذلك بعد مكالمة هاتفية جمعته بالألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق اللندني.