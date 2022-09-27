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تفاصيل إصابة لاعبَي برشلونة دي يونغ وديباي

منذ 20 دقيقة
دي يونغ وديباي

دي يونغ وديباي

موقع kooora
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أعلن برشلونة رسميًا تفاصيل إصابة لاعبيه الهولنديين “فرينكي دي يونغ” و”ممفيس ديباي”.

وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، أوضح من خلاله أن الثنائي دي يونغ وديباي تعرضا للإصابة في عضلة الفخذ اليسرى.

وأوضح النادي أن دي يونغ يعاني من تمدد في وتر الفخذ الأيسر، فيما يعاني ممفيس من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيسر.

ووفقًا لبيان برشلونة، سيتقرر موعد عودة الثنائي للملاعب حسب مدة التعافي.

وتعرض الثنائي للإصابة أثناء المشاركة مع منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية.

وسينضم دي يونغ وديباي إلى مصابي برشلونة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي شهدت إصابة الثنائي جوليس كوندي ورونالد أراوخو.

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