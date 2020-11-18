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تفاصيل المذبحة الأسرية في حدائق الأهرام

منذ 7 ساعات
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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بعدما قتل شاب والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته، في حدائق الأهرام، فتحت النيابة العامة العامة المصرية تحقيقات موسعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثث عن وفاة كل من شقيق المتهم، طالب جامعي، بطعنتين بالبطن، ووالدة المتهم، ربة منزل، 59 سنة، بطعنة بالرقبة لقيت مصرعها على إثرها، وإصابة زوج شقيقته، مهندس، 28 سنة، بجروح قطعية بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى الهرم، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وقال المتهم، خلال اعترافاته أمام النيابة، إن شقيقه الأكبر لم يحترمه أمام أمه وشقيقه وشقيقته الصغرى وزوجها، وحاول إهانته أمامهم جميعا.

وأضاف المتهم: “أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين أخيه وأخته تدخل للفض بينهما، وفوجئ بشقيقه يتعدى عليه بالضرب ويهينه، وتبادلا الضرب، فدخل إلى المطبخ، وأحضر السكين وقتله دون وعي، وبعدها سمع صرخات والدته والتي حاولت أخذ السكين منه، فقام بذبحها من رقبتها”.

ثم طعن زوج شقيقته في ظهره عندما حاول الإمساك به، وكان الزوج يردد “أنت مجنون قتلت أمك وأخوك”.

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