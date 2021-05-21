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تفاصيل انفصال زينة مكي عن نبيل خوري

21 - مايو - 2021
زينة مكي

زينة مكي

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كشفت بعض المصادر أن خلافات كبيرة وقعت بين الممثلة اللبنانية زينة مكي والملحن نبيل خوري في الفترة الماضية دفعتهما للوصول إلى قرار الانفصال وقاما بحذف الصور لأنهما اختارا الخروج من هذه العلاقة بصمت انطلاقاً من احترام متبادل يقضي بإبقاء خلافاتهما وتفاصيل حياتهما الشخصية بعيداً من الأضواء.

يذكر أن زواج الممثلة اللبنانية جاء بشكل مفاجئ، وعبّرت عن سعادتها بأسلوب حبيبها في عرض الزواج عليها، وطريقة ارتباطهما رغم اختلاف الديانة بينهما، وزواجهما في احتفال بسيط بسبب جائحة كورونا.

وطلب نبيل خوري طلب الزواج من زينة بطريقة غير تقليدية، وفاجأها خلال تواجدهما في “الجيم” بعرض زواج رومانسي.

يذكر أن زينة مكي تتحضر الآن لمسلسل “صالون زهرة” من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار وباقة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

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