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تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للفنانة ريتا حرب

18 - نوفمبر - 2021
ريتا حرب

ريتا حرب

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كشف مصدر مقرب من الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب، عن الحالة الصحية لها بعد تعرضها لحادث سير عنيف في تركيا، حيث كانت تشارك بتصوير مسلسل.

وتعرضت ريتا حرب، برفقة مدرب التمثيل اللبناني بوب مكرزل، لحادث سير في منطقة قريبة لمدينة إسطنبول، نقلا على إثره إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجراحة العظام.

وعلم موقع “سكاي نيوز عربية”، أن حرب ومكرزل كانا متوجهين إلى موقع لتصوير مشاهدها في مسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، قبل أن تصطدم شاحنة بسيارتهما، التي كان يقودها سائق.

وأصيبت حرب بكسور بالغة في الساق والفخذ وعظام الوجه، بالإضافة إلى رضوض قوية في الرأس. وتخضع الآن للمراقبة الدقيقة في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات تركيا.

وقالت مصادر مقربة للممثلة اللبنانية، إن ابنتها وصلت إلى تركيا قادمة من باريس، لتكون مع والدتها في هذا الظرف الصعب، كما أن شقيقاتها سافرت إلى هناك من لبنان.

وأضافت المصادر لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن مكرزل تعرض لإصابات بالغة في الحوض والقدمين، وخضع لعملية جراحية في المستشفى .

كما لفتت إلى أن عائلة حرب وأصدقاءها يتواصلون معها في المستشفى التركي، ومن المرجح أن تخضع لسلسلة عمليات جراحية.

يشار إلى أن حرب عملت كإعلامية لها العديد من البرامج الرمضانية، ودخلت مجال التمثيل مؤخرا، حيث شاركت في تصوير مسلسل “عروس بيروت”. وكانت تشارك في عمل درامي قبل الحادث، لدخول الموسم الرمضاني المقبل.

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