تفاصيل عرض سان جيرمان الخيالي لفينيسيوس

حاول باريس سان جيرمان، خلال الأشهر الماضية، الحصول على خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، صرح مؤخرا بأن فينيسيوس حصل على عروض بالفعل، لكنه لم يفكر إلا في البقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز العروض التي وضعت على طاولة فينيسيوس، جاءت من سان جيرمان، حيث بدأت الاتصالات في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأوضحت أن مسؤولي باريس، أبلغوا فينيسيوس برسالة مكررة دائما ب”ألا يجدد عقده مع ريال مدريد”، مع وعده بالحصول على راتب يبلغ 40 مليون يورو، ومكافأة توقيع كبيرة.

وذكرت أن عرض سان جيرمان يعد 4 أضعاف تقريبا ما يقدمه ريال مدريد للاعب البرازيلي من أجل التوقيع على عقد جديد.

وقالت “ماركا” إن سان جيرمان حاول بكل الوسائل إجراء لقاء وجها لوجه مع فينيسيوس، لكن هذا لم يحدث، كما أن الصدام بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا جعل الأمر أكثر صعوبة.

وأضافت أن ريال مدريد عرض على فينيسيوس 10 ملايين يورو سنويا، إذا جدد حتى صيف 2026، و12 مليونا إذا وقع حتى 2027.