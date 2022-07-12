تفاصيل عقد رياض محرز الجديد مع مانشستر سيتي

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية، بأن النجم الجزائري رياض محرز، بات قريبا من تمديد تعاقده مع نادي مانشستر سيتي.

وانضم قائد “محاربي الصحراء” للفريق السماوي عام 2018 قادما من ليستر سيتي، وشارك معه في 188 مباراة بمختلف المسابقات أسهم بـ108 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

موقع “وان فوتبول” كشف أن العقد الجديد للنجم الجزائري مع “السيتيزنز” سيمتد حتى عام 2025 بنفس شروط العقد الماضي.

وسيحصل محرز على نفس الراتب السنوي الذي تقاضاه في الأعوام الماضية ويصل إلى 7.3 مليون يورو.

ذات المصدر أكد حصول الاتفاق المبدئي بين الطرفين لتمديد العقد الجديد، على أن يقع تفعيله رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورغم المنافسة القوية التي وجدها محرز من قبل عدة نجوم طوال المواسم الـ4 الأخيرة، نجح رياض محرز في إثبات نفسه وهو ما ساعده على تطوير أداءه.

ويفتتح رياض محرز مشواره مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد يوم 21 يوليو/تموز المقبل بملاقاة نادي أمريكا المكسيكي.

وسبق أن ارتبط اللاعب الجزائري بإمكانية تركه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ، خاصة أنه لا يملك فرص لعب منتظمة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

لا يزال أمام محرز عام في عقده الحالي ، والذي يجعله يكسب 160 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.