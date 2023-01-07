السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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تفاصيل مراسم دفن نجل جورج وسوف وتقبّل التعازي

منذ ساعة واحدة
جورج وسوف ونجله الراحل وديع

جورج وسوف ونجله الراحل وديع

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نعى الفنان جورج وسوف وعائلته ابنهم البكر وديع وسوف الذي توفي نتيجة مضاعفات عملية جراحية خضع لها قبل أيام.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الأحد في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مار نقولا)، الأشرفية، ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه كفرون حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه عند الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار الياس كفرون، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي اليوم السبت في صالون كنيسة مار نقولا في الاشرفية، من الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساء، وغدا الأحد بعد الدفن في صالون الكنيسة، ويومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 الحالي في صالون كنيسة مار الياس، كفرون لغاية السابعة مساء، ويوم السبت 14 الحالي في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، من الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساء.

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