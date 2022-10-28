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تفاعل كبير مع تغريدة الانتصار... ماسك يحرّر عصفور تويتر!‏

منذ 11 دقيقة
إيلون ماسك مالك تويتر الجديد

إيلون ماسك "مالك" تويتر الجديد

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تفاعل ناشطون مع تغريدة الانتصار لمؤسس “سبيس إكس” و”تسلا” إيلون ماسك، الذي تولى أخيرا إدارة شركة “تويتر” التي استحوذ ‏عليها في صفقة كبرى‎.‎

وغرد ماسك اليوم الجمعة عبر “تويتر” قائلاً، “تم تحرير الطائر”. وتوالت التعليقات المهنئة، مرفقة بصور تعبيرية ساخرة.‏

وأفادت مصادر بأنه بعد إتمام صفقة الشراء بـ44 مليار دولار، قام ماسك بإنهاء عمل كل من الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” باراغ ‏أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، ورئيس السياسة القانونية والأمانة والسلامة، فيجايا غادي‎.‎

وفي وقت سابق، أصدر ماسك بيانا مفتوحا للمعلنين لشرح أسباب شرائه للمنصة، وتشمل هذه الأسباب “المساعدات الإنسانية‎”.‎

وقال الملياردير ماسك:”من المهم لمستقبل الحضارة أن تكون هناك ساحة مدينة رقمية مشتركة، حيث يمكن فيها مناقشة مجموعة ‏واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف‎”.‎

وأعرب عن قلقه من قوة وسائل التواصل الاجتماعي “لتوليد المزيد من الكراهية وتقسيم مجتمعنا” إلى غرف لترديد التطرف‎.‎

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