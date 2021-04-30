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تفاعل واسع مع تصريح محمد صلاح: كنت أملأ طبق الكشري "شطة" لكي أشبع

30 - أبريل - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن بعض لمحات من حياته الحالية والماضية، حيث تذكر حجم التحديات المادية التي واجهته.

وقال صلاح، خلال تصريحات نقلتها بوابة “أخبار اليوم” إنه يحب الأكل الحار خاصة الكشري، مشيرا إلى أنه كان يأخد 20 جنيها من والده، وبعد دفع تكلفة المواصلات ذهابا وعودة للقاهرة، كان يتبقى معه جنيه واحد يشتري به طبق كشري صغير ويملأه شطة كي يشعر بالشبع.

وتطرق النجم المصري إلى كيفية قضاء يومه في إنجلترا، قائلا إنه يستقيظ مبكرا ويمارس السباحة بعدها يذهب إلى النادي على حسب موعد التدريب الذي يتغير من يوم لآخر.
وكشف صلاح عن لاعبيه المفضلين قائلا: “من عمر 7 سنوات كنت أحب مشاهدة زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والإيطالي فرانشيسكو توتي”، وعن لعبته المفضلة بعد كرة القدم، قال صلاح: “أحب كرة السلة ودائمًا ما أشاهد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين”.

وعن ناديه المفضل في مصر، أجاب صلاح: “أشجع الإسماعيلي منذ صغري بسبب حب والدي للنادي، وأحب الإسماعيلي منذ زمن بعيد زمان”، وعن اعتزاله كرة القدم، قال صلاح إنه “لايفكر في الاعتزال في الوقت الحالي نهائيا”، مستبعدا أن “يعتزل في مصر”.

وفي وقت سابق، نجح محمد صلاح في تسجيل هدف لفريقه في شباك نيوكاسل في اللقاء الذي يجمع الفريقين، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الأول ببراعة وتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من أحداث المباراة التي تقام بملعب استاد أنفيلد.

ووفقا لموقع لحساب البريميرليغ في “تويتر”، أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في 3 مواسم مختلفة بالدوري الإنجليزي.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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