تقارير صحفية تفجّر مفاجأة عن ميسي.. هل يعود الى برشلونة؟

يعرف اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بأنه أكثر لاعبي كرة القدم مهارةً وشهرةً في العالم، ولمع نجم اللاعب مع فريق برشلونة الإسباني الذي غادره منذ فترة.

في هذا الاطار، فجّرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في العودة إلى برشلونة الإسباني.

ميسي رحل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بسبب الفشل في تسجيله كلاعب مع الفريق الكتالوني.

ويعيش ميسي حالة من عدم الاستقرار منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث فضل العيش في فندق على الإقامة في منزل في الأشهر الأولى له مع الفريق.

الصحفي “إدواردو إند”ا قال في تصريحات ببرنامج “الشيرينجيتو” الإسباني الشهير: “ميسي تحدث مع المدرب “تشافي هرنانديز” وطلب منه العودة إلى برشلونة، وأعرب المدرب عن سعادته بالطلب، لكنه طالبه بالتحدث مع خوان لابورتا رئيس النادي”.

ورغم رغبة ميسي في تمثيل البارسا مجدداً، فإن لابورتا لم يتحدث مع اللاعب، حيث تبدو مسألة عودة البرغوث إلى كامب نو مجدداً غاية في التعقيد.

يُذكر أن ميسي كان قد أبدى غضبه مما صرح به لابورتا عقب رحيله عن النادي بأن اللاعب رفض اللعب بشكل مجاني للبارسا، مؤكداً أن الراتب لم يكن سبب رحيله عن النادي، مما تسبب في تأزم علاقة النجم برئيس ناديه السابق.