تقرير يكشف تفاصيل عقد ديباي مع يوفنتوس

تحدّث تقرير صحفي إيطالي عن موعد إعلان يوفنتوس التعاقد مع الهولندي “ممفيس ديباي”، مهاجم برشلونة.

وارتبط اسم ديباي بالرحيل إلى يوفنتوس، الذي يبحث عن بديل لمهاجمه الأساسي “دوسان فلاهوفيتش”، بعد تراجع ترتيب النجم الهولندي في لائحة مهاجمي برشلونة.

ووفق شبكة “توتو ميركاتو ويب”، فإن ديباي على وشك الانتقال إلى يوفنتوس، بعد الاتفاق على إنهاء عقده مع برشلونة.

واضطر برشلونة للتفكير في الاستغناء عن بعض من لاعبيه، من أجل النزول بحد الراتب الذي وضعته رابطة الليغا.

في السياق، أكد التقرير أن ديباي وافق على قرار برشلونة بفسخ عقده، ما يسمح له بالانضمام إلى نادٍ جديد في صفقة انتقال حر.

وأوضح أن ديباي وافق على الانتقال ليوفنتوس لمدة موسمين، وبراتب قيمته 5 ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو في صورة مكافآت.

ومن المتوقّع أن يغادر ديباي إلى تورينو الأسبوع المقبل، للانضمام لصفوف البيانكونيري.

وكان ديباي قريبًا من الانتقال لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي، قبل أن يتدخل برشلونة في الصفقة ويضمه لصفوفه.