تكريم التميّز في الضيافة وفنون الطهي خلال الدورة الثامنة والعشرين لهوريكا لبنان

احتفل هوريكا لبنان، الملتقى السنوي لصناعتي الضيافة والخدمات الغذائية، بافتتاح النسخة الثامنة والعشرين منه في “سيسايد أرينا”، بيروت. الحدث شهد تكريمًا لشخصية ملحوظة، تركت بصمة دائمة على قطاعي الضيافة والطهي: الشيف توماس أ. جوجلر.

تم تكريم الشيف توماس أ. جوجلر، رئيس WORLDCHEFS/WACS ، بجائزة الإنجاز مدى الحياة لمساهماته المتميّزة في عالم الطهي. يشتهر جوجلر بخبرته الطهوية يشغل العديد من المناصب الأكاديمية في الجامعات العالمية . وقد تم تكريمه بـ 750 شهادة وجائزة وتكريم من مسابقات الطهي الوطنية والعالمية، مما يبرز مهارته واختصاصه الفريد.

قالت السيدة جمانة دموس سلامة، المديرة العامة لشركة Hospitality Services ومنظمة حدث هوريكا: “نحن نحيي الجهود الرائعة التي قام بها الشيف توماس لرفع مستوى مهنة الطهي في هذا الجزء من العالم على مدى العشرين عامًا الماضية. طوال مسيرته، لمس حياة العديد من الطهاة واستمر في مشاركة شغفه وخبرته مع الجيل القادم. الصناعة أصبحت أغنى بفضله.”

بدوره، قال جوجلر: “أشعر بالتواضع والشرف لتلقي هذا التقدير من هوريكا لبنان. إنه دليل على العمل الشاق والتفاني للطهاة في جميع أنحاء العالم الذين يسعون لرفع مهنتنا.”

يُعتبر هوريكا لبنان المكان السنوي لصناعتي الضّيافة والخدمات الغذائية، ويوفّر منصة للمحترفين للتواصل وتبادل المعرفة وعرض المنتجات والخدمات المبتكرة. الحدث، الذي يتضمن مسابقات طهي ودورات تدريبية وفرص تواصل، هو حدث لا بدّ من حضوره لأيّ شخص في قطاع الضيافة.