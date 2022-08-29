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تلميح جديد.. أنتوني يقترب من مانشستر يونايتد

منذ 28 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أغسطس - 2022 11:17 صباحًا
أنتوني

أنتوني

موقع kooora
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أعطى “جونيور بيدروسو”، وكيل أنتوني جناح أياكس أمستردام، تلميحًا إلى اقتراب اللاعب البرازيلي من مانشستر يونايتد.

وتحدّث العديد من التقارير عن أن مانشستر يونايتد توصّل إلى اتفاق مع أياكس بشأن صفقة أنتوني، الأحد 28 آب.

ونشر أنتوني، على حسابه في شبكة إنستغرام، صورة عليها رمز لطائرة وكتب عليها “نحن ذاهبون”.

واستخدم وكيل أنتوني، اللونين الأحمر والأبيض في كتابة الحروف، في إشارة إلى الألوان المميزة لنادي مانشستر يونايتد.

كذلك، كشف العديد من التقارير الصحفية أن صفقة أنتوني حسمت مقابل 100 مليون يورو.

وكان “إريك تين هاج”، مدرّب مانشستر يونايتد، هو من تمسّك بحسم صفقة أنتوني، رغم تعنّت أياكس لفترة طويلة في المفاوضات.

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