"تلميذ غوارديولا".. مرشح جديد لخلافة تشافي في برشلونة

أفادت عدة تقارير بأن نادي برشلونة يرغب في تعيين بديل للمدرب الحالي تشافي هيرنانديز بسبب سوء مستوى الفريق والخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ودخل مدرب جديد على قائمة المرشحين لقيادة فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة، خلفا لتشافي .

ويعاني برشلونة من تراجع كبير في النتائج خلال الفترة الأخيرة، لا سيما في بطولة دوري أبطال أوروبا التي ودعها من دور المجموعات، في الوقت الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف الغريم التقليدي ريال مدريد.

صحيفة “سبورت” الكتالونية أكدت في تقرير لها أن إدارة برشلونة تقدر بشكل كبير العمل الذي يقوم به الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، وتعتبره المرشح المستقبلي لقيادة الفريق خلفا لتشافي.

ويقدم أرتيتا مستويات رائعة في قيادة أرسنال هذا الموسم، حيث يقود الفريق لتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 14 جولة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

ورغم الثقة التي يحظى بها تشافي، أحد أساطير النادي الكتالوني، من رئيس مجلس الإدارة خوان لابورتا، إلا أن النتائج الحالية لا تصب في صالحه على الإطلاق.

وعلق تشافي في وقت سابق على إمكانية رحيله عن برشلونة، قائلاً إنه لو استمرت النتائج على وتيرتها السلبية ستقوم الإدارة بتغييره على الفور.

أرتيتا يمتلك ذكريات مختلفة مع برشلونة، فرغم عدم تمثيله للفريق الأول، إلا أنه أحد أبناء أكاديمية النادي “لا ماسيا” في بداية مشواره، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ورينجرز الاسكتلندي مطلع الألفية الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، يحمل المدرب الإسباني أفكار البارسا، من خلال عمله مع مواطنه بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على مدار 3 سنوات كمدرب مساعد.