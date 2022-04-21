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تمساح عملاق يتجول في ملعب غولف بولاية فلوريدا الأميركية

21 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2022 10:55 صباحًا
تمساح- تعبيرية

تمساح- تعبيرية

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تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي لظهور تمساح عملاق في أرضية الملعب بولاية فلوريدا الأميركية، حيث اضطر مجموعىة من لاعبي الجولف في أحد الملاعب بوقف مباراتهم.

وانتشر مقطع الفيديو للتمساح في الملعب، بينما يظهر في خلفية المقطع شخص يقول: “يا إلهي إنها أول مرة أشاهد فيها مثل هذا الشيء هنا”، وذلك حسب ما ذكرته وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وتقول ليزا ريد إنها كانت هي ومجموعة من أصدقائها يلعبون في نادي “ستون بروك” للغولف في بلدة إيستيرو بفلوريدا، عندما شاهدوا تمساحاً عملاقاً يتجول بحرية في الملعب، ووفق ريد فإن التمساح واصل جولته في ملعب الغولف، ليتوجه أخيراً إلى بحيرة هارينغتون القريبة من الموقع.

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