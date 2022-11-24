تميمة حظ.. مدرب السعودية وعلاقته بـ"سحر سنغالي" لهزيمة الأرجنتين

سيكون يوم تاريخي عند كل سعودي بعد فوز منتخب “الأخضر” التاريخي على الأرجنتين -بطل العالم مرتين-، بنتيجة (2-1)، في إطار حسابات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

السعودية حققت إنجازها التاريخي مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والذي قاد “الأخضر” منذ عام 2019 حيث يمتلك المدرب الفرنسي عقدًا حتى 2027، ليواصل صاحب الـ54 عامًا مسيرته في قارة آسيا والتي تُعد الأولى بعد سلسلة من المحطات سواء في قارتي أفريقيا وأوروبا.

صحيفة “ذا صن” البريطانية سلطت الضوء على رينارد والذي دخل التاريخ مع السعودية بعد العديد من الإنجازات التي حققها في قارة أفريقيا سواء مع منتخبات زامبيا وكوت ديفوار وأيضًا المغرب.

رينارد بخلاف نجاحه في عمله كمدرب، لديه قصة مختلفة في حياته الاجتماعية من خلال ارتباطه بالسنغالية “فيفيان دياي” والتي تعتبر “ساحرة والسيدة المحظوظة” على حد وصف الصحيفة البريطانية.

فيفيان قبل ارتباطها برينارد، كانت زوجة للمدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو والذي قاد منتخب السنغال في كأس العالم 2002 والتي أقيمت بكوريا الجنوبية واليابان حينها.

تأهل السنغال في المونديال الآسيوي كان الأول، لكن “أسود التيرانجا” حققوا المفاجأة بالفوز على -بطل النسخة الماضية- منتخب فرنسا بهدف دون رد في إنجاز تاريخي للقارة السمراء.

علاقة الفرنسي ميتسو مع السنغالية فيفيان انتهت والسبب وفاة المدرب الفرنسي عام 2013 بعد تعرضه لمرض السرطان.

رينارد والذي اتخذ من ميتسو أستاذًا له، ارتبط بالسنغالية فيفيان لتكون الأخيرة بمثابة “الساحرة” لدى زوجها والذي كرر مفاجأة زوجها السابق من خلال بوابة المنتخب الأرجنتين.