تنفق 70 ألف دولار لتحول نفسها إلى باربي وعائلتها تقاطعها

تعتبر عمليات التجميل من أكثر العمليات التى تقوم بها العديد من السيدات حول العالم، فكثير من السيدات تحب أن تظهر دائماً بمظهر لائق وجميل وتحاول أن تغير فى شكلها بواسطة هذة العمليات الخطيرة.

وهناك البعض الذى يكون لديه إدمان وهوس بهذه العمليات الخطيرة، مما يجعلهن ينفقون أموال طائلة مقابل عملية تجميل واحدة لتغير شكلهم مثل هذة المرأه الأسترالية، التى تبلغ من العمر 21 عاماً وتزعم أنها تعرضت للمقاطعة من قبل عائلتها بأكملها بعدما أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات على عمليات تجميل لتتحول إلى دمية باربي بشرية.

حيث أنفقت العارضة جيسيكا باني، المعروفة باسم جيسي باني على الإنترنت، أكثر من 70 ألف دولار على الجراحات التجميلية التي جعلتها تشبه باربي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقول الشابة إن التحول الذي دام ثلاث سنوات قد حقق حلمها الذي طالما روادها، ولكنه جاء بثمن لم تتوقع أن تدفعه أبداً، وهو مقاطعة عائلتها.

ولم تتوقع جيسي رده فعل أهلها وعبرت عن حزنها العميق على ما فعلته، وخاصة بأنها تحب البقاء على تواصل مع عائلتها بشكل مستمر، وليس هذا فحسب حيث أجرت جيسي ثلاث عمليات تكبير للصدر، وعملية للأنف وإجراءات متعددة للشفاه لتحقيق المظهر الذي تريده.

وتقول جيسي: “كان لوالدي آراء متحفظة للغاية فيما يتعلق بالملابس، فكلما ارتديت ملابس تكشف الجسم في الصيف كانا يعترضان على ذلك ويعطياني وشاحاً للتغطية المناطق الظاهرة من جسمي، وبعد أن أجريت عمليات التجميل لم يعد أحد من عائلتي يتحدث معي”.

وقد وثقت الشابة التي لديها 84000 متابع على انستجرام، مراحل تحول مظهرها عبر نشر صور لها منذ عام 2018. تُظهر الصور السابقة جيسيكا كامرأة نحيفة ذات مظهر طبيعي وشعر بني قصير.

ثم تظهر بعد ذلك شخصيتها الجديدة التي اعتبرها أفراد عائلتها بأنها منفرة، وقد تعرضت الشابة لانتقادات من بعض المتابعين الذي اعتبروا تحول مظهرها أمراً قبيحاً، في حين تلقت العديد من التعليقات التي أشادت بمظهرها الجديد.