تن هاج: فاران سيغيب حتى كأس العالم ورونالدو سيلعب أمام شريف

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء إن المدافع الفرنسي رافائيل فاران لن يشارك مع الفريق حتى نهاية كأس العالم مضيفا أن المهاجم كريستيانو رونالدو سيلعب أمام شريف تيراسبول في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصيب فاران البالغ عمره 29 عاما في الكاحل في منتصف الشوط الثاني خلال مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع تشيلسي مطلع الأسبوع وبدا في حالة ذهول وهو يغادر ملعب ستامفورد بريدج.

وأكد تن هاج أن المدافع الفائز بكأس العالم 2018، سيغيب عن مباريات يونايتد الست المتبقية قبل التوقف في منتصف الموسم، لكنه لم يستبعد مشاركته في النهائيات التي ستقام في قطر بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.

وقال تن هاج للصحفيين قبل زيارة شريف لملعب أولد ترافورد يوم الخميس “رافا فاران ليس موجودا في التشكيلة. سيغيب حتى نهاية كأس العالم، ولن يلعب هذا الكم (من المباريات) لمانشستر يونايتد.

“أعتقد (أنه سيكون جاهزا لكأس العالم) لكن يجب أن ننتظر. علينا أن نرى كيف سيتطور، وكيف ستكون عملية التأهيل”.

وتدرب رونالدو بعيدا عن الفريق واستبعد من مواجهة تشيلسي يوم السبت الماضي، بعدما رفض اللعب كبديل ضد توتنهام هوتسبير في مباراة الفريق السابقة.

وعاد اللاعب البالغ عمره 37 عاما لمران الفريق الأول يوم الثلاثاء وقدم دفعة معنوية لهجوم يونايتد في ظل غياب أنطوني مارسيال عن آخر أربع مباريات بسبب إصابة في الظهر.

وقال تن هاج “كريستيانو سيكون في قائمة الفريق غدا. لم يكن الأمر صعبا. لقد قلنا كل شيء وجاوبنا على كل الأسئلة في الأسبوع الماضي. هو كان خارج القائمة في مباراة واحدة فقط والآن عاد كما هو معتاد”.

وأضاف تن هاج أنه سيتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة بشأن مشاركة هاري مجواير قائد الفريق ودوني فان دي بيك وآرون وان-بيساكا، الذين عادوا أيضا للتدريبات يوم الثلاثاء بعد تعافيهم من إصابات.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة بتسع نقاط متأخرا بثلاث نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر بينما يحتل شريف المركز الثالث بثلاث نقاط قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.

ويحتاج يونايتد لنقطة لضمان التأهل من دور المجموعات لكنه في حاجة للفوز للإبقاء على فرصه في تصدر المجموعة لتجنب لعب مباراتين في دور خروج المغلوب ضد أحد الفرق التي احتلت المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.