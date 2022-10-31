تن هاغ: تصريحات غوارديولا متسرّعة

أعلن المدير الفني الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ أن تصريحات نظيره في سيتي بيب غوارديولا، بشأن عودة “الشياطين الحمر” إلى المسار الصحيح، متسرّعة.

وقال غوارديولا، الجمعة الماضي: “لدي شعور بأن يونايتد يعود أخيراً. شاهدت ذلك الخميس (الفوز على شيريف تيراسبول 3-0)، ثم في الشوط الأول أمام تشيلسي”.

وبعد فوز يونايتد على وست هام بهدف نظيف في الدوري الإنكليزي الممتاز، رد تن هاغ: “أعتقد أنه من التسرّع للغاية قول ذلك. كان يتوجب علينا التعامل مع الشوط الثاني بصورة أفضل، لكن الروح التي نمتلكها رائعة”.

أضاف: “نملك الجودة لتسجيل الأهداف، لكن علينا التطور في تقديم كرة قدم هجومية. نحن نسير في هذا المسار، لكن أن نمثل تهديداً لأحد، فهذا طريق طويل علينا قطعه”.

وختم تن هاغ: “في البداية كانت الأمور صعبة، إلا أننا نقترب أكثر وأكثر من التحسن. نقوم بالعمل معاً، الروح في الفريق جيدة. يمكن مشاهدة ذلك، فكل لاعب يدعم الآخر. الجماهير تحب ذلك أيضاً. يمكننا رؤية الترابط الموجود حالياً بين الفريق والجماهير”.