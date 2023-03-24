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تهديد أمني يغلق ملعب ليدز يونايتد

منذ 32 دقيقة
شعار ليدز يونايتد

شعار ليدز يونايتد

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قال نادي ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الجمعة 24-3-2023) إنه طُلب منه إغلاق ملعبه إيلاند رود “حتى إشعار آخر” بعد أن أبلغته الشرطة بتهديد أمني للمبنى.

وقالت شرطة غرب يوركشاير إن تهديدا صدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، مما دفعها إلى القيام بعمليات تفتيش.

وقال النادي في بيان “مكاتب ليدز يونايتد ومكتب التذاكر ومكاتب المؤسسة ومتجر النادي في إيلاند رود ستُغلق حتى إشعار آخر بناء على نصيحة الشرطة… نعتذر عن أي إزعاج وسنبلغ الجماهير عند استئناف الخدمة المعتادة”.

وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية “للتأكد من مصداقية هذا التهديد”.

    المصدر :
  • رويترز

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