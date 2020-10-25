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تهمة القيام بعمل إرهابي لمنفذي جريمة “فتى الزرقاء”

منذ 5 دقائق
صالح حمدان

صالح حمدان

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أسند مدعى عام محكمة أمن الدولة في الأردن يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس.

وقرر القاضي العسكري الخريسات توقيف المتهمين مدة خمسة عشر يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية.

وكان الفتى صالح حمدان ، المعروف إعلاميا بفتى الزرقاء، قد اختطف في وقت سابق هذا الشهر من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم “ارتكابه” جريمة بحق أحد أقربائهم.

وبعد تعرض صالح حمدان لإحدى أبشع الجرائم في الأردن، التقى اليوم الثلاثاء، بوالده المسجون على خلفية قضية قتل، وذلك بعد أن سمح له الأمن بزيارة نجله داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وقال بيان صادر عن الأمن، إن ”مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز لمدير مراكز الإصلاح والتأهيل، ونظرا للظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته، باتخاذ كافة الترتيبات لتمكين والده من زيارته داخل المستشفى اليوم، ليلتقي بابنه ويطمئن على صحته“.

وأضاف البيان: ”على الفور تم اتخاذ كافة الترتيبات وجرى نقل النزيل إلى المستشفى حيث تمكن من زيارة ابنه والاطمئنان عليه، والجلوس معه والتحدث إليه لفترة من الوقت داخل المستشفى“.

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