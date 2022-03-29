"توابيت صديقة للبيئة" مصنوعة من الورق لدفن وفيات كورونا

أقدمت السلطات في هونج كونج، على مواجهة أعنف موجة تفش لفيروس كورونا أودت بحياة نحو 6 آلاف شخص هذا العام، في استبدال النعوش الخشبية التقليدية بمثيلتها من الورق لتكون صديقة للبيئة.

وقامت السلطات بطلب مجموعة من التوابيت الورقية وصلت إلى 1200 نعش الأسبوع الماضي، فيما ستأتي أعداد أخرى في وقت لاحق، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “سان دييجو تريبيون”.

وقال الرئيس التنفيذي ويلسون تونج، إنه لا تزال هناك بعض الرفض لاستخدام الصناديق المصنوعة من الورق المقوى، مؤكداً: “يشعر الناس أنه من المعيب بعض الشيء استخدام ما يسمى بالنعوش الورقية، لإنهم يشعرون أن هذا لا يحترم أحباءهم كثيرًا”.

أضاف تونج، أن الشركة لديها تصميمات يمكن أن تعكس الدين أو الهوايات ويمكن أن يكون للتابوت لون مخصص، لذلك فهي توفر خيارات كافية للناس، وحتى يتمكنوا من تخصيص الجنازة وتقديم وداع أكثر متعة دون الخوف من الموت.

وكفت الشركة إن توابيتها المصنوعة من الورق المقوى، عند حرقها أثناء حرق الجثث، تنبعث منها غازات دفيئة أقل بنسبة 87٪ مقارنة بتلك المصنوعة من الخشب أو بدائل الخشب، ويبلغ وزن كل تابوت حوالي 10.5 كيلوجرام، ويمكن أن يحمل جسماً يصل وزنه إلى 200 كيلوجرام.