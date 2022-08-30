توتنهام يستكمل إجراءات ضم الأرجنتيني روميرو

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، استكمال إجراءات التعاقد مع المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو بعقد حتى 2027.

ووافق المدافع البالغ عمره 24 عاما على الانتقال إلى توتنهام في أغسطس آب 2021 على سبيل الإعارة من أتلانتا الإيطالي وساعده على احتلال المركز الرابع في الدوري الممتاز والعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان روميرو ضمن ثلاثي الدفاع في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي الأساسية وساهم في تحقيق عشرة انتصارات في 14 مباراة ضمن الجزء الأخير من الموسم. وشارك روميرو في 32 مباراة مع النادي اللندني وسجل هدفا في الفوز على برايتون آند هوف ألبيون في مارس آذار.

وغاب روميرو، الذي خاض 11 مباراة مع الأرجنتين، عن آخر مباراتين لتوتنهام أمام ولفرهامبتون واندرارز ونوتنجهام فورست بسبب إصابة بالساق لكنه عاد للمران قبل مواجهة وست هام يونايتد يوم الأربعاء.