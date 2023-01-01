توتنهام يفتتح العام الجديد بالخسارة أمام أستون فيلا

تلقت آمال توتنهام هوتسبير في العودة إلى المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضربة قوية بعد هزيمته 2-صفر أمام ضيفه أستون فيلا اليوم الأحد.

وألحق أستون فيلا الخسارة الخامسة بمنافسه توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتقر فريق المدرب أنطونيو كونتي للإلهام طيلة المباراة، عوقب بعد الاستراحة بثنائية إيميليانو بنديا ودوجلاس لويز.

وتسبب الحارس الفرنسي هوجو لوريس، العائد للتشكيلة الأساسية لتوتنهام لأول مرة منذ الهزيمة في نهائي كأس العالم، في الهدف الأول في الدقيقة 50.

وعندنا أضاف لويز الهدف الثاني في الدقيقة 73، بدأت جماهير توتنهام في الخروج من الملعب.

وترددت الهتافات ضد دانييل ليفي رئيس توتنهام، وكان يمكن أن تكون الهزيمة أكبر إذ حقق فيلا فوزه الثالث في آخر 22 مباراة أمام توتنهام.

وأطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضد لاعبي توتنهام مع نهاية المباراة مع بقاء الفريق في المركز الخامس وله 30 نقطة من 17 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد وبفارق 13 نقطة عن غريمه أرسنال المتصدر.

وبقي فيلا، الذي حقق فوزه الثالث في أربع مباريات في الدوري منذ تولي أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق المسؤولية بدلا من ستيفن جيرارد في نوفمبر تشرين الثاني، في المركز 12 برصيد 21 نقطة.