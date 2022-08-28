توتنهام ينتزع ثنائية نظيفة من منافسه نوتنجهام فورست

أهدر هاري كين ركلة جزاء لكنه سجل هدفين ليتجاوز 200 هدف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال مسيرته ليمنح توتنهام هوتسبير الفوز 2-صفر في ملعب نوتنجهام فورست في الدوري الممتاز ويحافظ على البداية القوية لفريقه.

وحاول فورست، الذي تعاقد مع 17 لاعبا مقابل نحو 150 مليون جنيه إسترليني (176 مليون دولار) منذ صعوده للدوري الممتاز، تشكيل خطورة قبل أن يُسكت مهاجم توتنهام المتألق الجماهير بتسديدة منخفضة في الدقيقة الخامسة من داخل منطقة الجزاء.

وفي وقت لاحق، أهدر كين ركلة جزاء بشكل غير معهود قبل أن يضاعف النتيجة بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 81.

وكان هذا هو هدفه رقم 201 مع النادي (187 في الدوري الممتاز، وتسعة في دوري الدرجة الثانية وخمسة في الدرجة الثالثة.

وتقدم توتنهام للمركز الثالث في الترتيب بعشر نقاط بعدما حقق انتصاره الثالث في أربع مباريات بالإضافة إلى تعادل واحد بفارق نقطتين خلف أرسنال منافسه اللندني الذي يتصدر بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات في أربع مباريات.

واستحوذ فورست، الذي انتظر 23 عاما ليعود لدوري الأضواء هذا الموسم، على الكرة كثيرا وسنحت له عدة فرص عبر لويس أوبراين ومورجان جيبس-وايت الذي سدد أعلى المرمى.

لكن توتنهام، المتميز في الهجمات المرتدة، كان بإمكانه إضافة المزيد من الأهداف عبر كين وشريكه في الهجوم سون هيونج-مين.

وظل فورست في المركز 13 بأربع نقاط.