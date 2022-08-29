الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
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توخيل: تشيلسي قد يتعاقد مع لاعبين جدد

منذ 7 دقائق
توماس توخيل

توماس توخيل

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قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن الفريق قد يتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات في الأول من سبتمبر أيلول لكنه سيركز على تشكيلته الحالية إذا لزم الأمر.

وفي حديثه قبل مواجهة ساوثامبتون غدا الثلاثاء قال توخيل إنه يركز تماما على المباراة التي تنتظره حيث يتطلع لتحقيق ثلاثة انتصارات من خمس مباريات بعد فوزه على ليستر سيتي 2-1 مؤخرا.

وأبلغ توخيل مؤتمرا صحفيا “في الوقت الحالي قد نحتاج إلى مزيد من اللاعبين في بعض المراكز لكن فترة الانتقالات تقترب من نهايتها وعندما يأتي الأول من سبتمبر سأكون مدربا سعيدا مهما حدث.

“سأحاول البحث عن حلول ولن أشغل نفسي كثيرا بما يمكن أن يحدث”.

وربطت تقارير تشيلسي باحتمال التعاقد مع ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي وبيير-إيمريك أوباميانج مهاجم برشلونة.

وأضاف توخيل “نركز فقط على وضعنا الحالي.. هدفنا الفوز على ساوثامبتون وتحسين وضع الفريق. هذا ما سنفعله بغض النظر عن قدوم لاعبين جدد أم لا”.

وسحق تشيلسي منافسه ساوثامبتون 6-صفر الموسم الماضي لكن توخيل أكد أن فريقه لن يستخف بمضيفه الذي يحتل المركز 13.

وقال توخيل “نتوقع دائما مباراة قوية بدنيا في ساوثامبتون مع الكثير من الركض والضغط الشديد.

    المصدر :
  • رويترز

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